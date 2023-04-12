Global Times: Заявления Макрона о противостоянии Китая и США вывели из себя американских политиков

Global Times: Заявления Макрона о вражде Китая и США вывели из себя американских политиков Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался касательно противостояния США и Китая, призвав Евросоюз не вмешиваться в этот конфликт. Его слова вызвали бурю негодования среди американских политиков, ряд которых вовсе назвали Макрона «предателем». Об этом сообщила газета Global Times.

По мнению Макрона, Европа не должна втягиваться в конфликт Пекина и Вашингтона из-за Тайваня. Президент Франции считает, что ЕС лучше абстрагироваться, и сосредоточиться на внутренних проблемах и укреплению независимости от США.

«США смотрят на Европу как на своего подручного. Когда они хотят, чтобы Европа предприняла действия против России, ЕС вынужден выходить на линию огня. Когда американцам нужно, чтобы Европа помогала им сдерживать Китай, континент обязан следовать за ними», - пишет издание.

Американцы очень хотят контролировать Европу, и нежелание Макрона участвовать в конфликте с КНР там расценивают как форму предательства. Сенатор Марко Рубио, например, уже призвал перенаправить все силы США в Азию, чтобы Евросоюз сам разбирался с украинским конфликтом.

Ранее KP.RU сообщил о том, что многие лидеры стран Евросоюза поддержали слова Макрона о необходимости создавать автономию от США.