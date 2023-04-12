В России более 12 тысяч семей построят частный дом с помощью ипотеки

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Российские банки по итогам первых трех месяцев 2023 года предоставили около 12 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 50 млрд рублей. Спрос на ипотеку в сегменте частного домостроения по-прежнему поддерживается льготными программами, сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на пленарной сессии Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

«Рынок частного домостроения продолжает развиваться в России, этому способствует реализация льготных ипотечных программ, постепенное вовлечение застройщиков и профессиональных подрядчиков, а также распространение на сектор ИЖС механизма счетов эскроу и проектного финансирования, - пояснил Алексей Ниденс. - При сохранении текущих темпов и высокого спроса со стороны населения мы прогнозируем по этому году дальнейший рост объемов выдачи ипотеки на ИЖС до более чем 50 тысяч кредитов».

По словам спикера, вместе с тем, с учетом общей емкости рынка ипотеки и наличия высокого спроса со стороны граждан, доля ипотеки на ИЖС по-прежнему остается невысокой (всего порядка 3% в структуре выдаваемой ипотеки), а с использованием ипотеки строится только каждый десятый частный дом.

Для реализации существующего потенциала и удовлетворения высокого спроса населения необходимо развивать комплексное ИЖС, которое за счет использования счетов эскроу даст гарантию сохранности средств граждан, а также позволит застройщикам привлекать проектное финансирование по доступным ставкам – с возможностью их постепенного снижения. Кроме того, применение такого подхода позволит снизить кредитные риски банков и, соответственно, расширить потенциальное количество россиян, которые смогут улучшить жилищные условия, построив частный дом в ипотеку.

«Важно также предусмотреть единые правила использования счетов эскроу как при комплексной застройке в рамках малоэтажных жилых комплексов, так и при «точечном» строительстве частных домов профессиональными подрядчиками по типовому проекту. Это позволит им получить доступ к проектному финансированию и наращивать объем качественных проектов, - добавил Алексей Ниденс. - На перспективность этого механизма обращал внимание Президент России на совещании по развитию лесопромышленного комплекса».

Напомним, для дальнейшего развития индустриального домостроения реализуется программа поддержки производителей деревянных домокомплектов: при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 млн рублей государство субсидирует скидку в размере 10%. Дополнительно ДОМ.РФ совместно с Минпромторгом России прорабатывает запуск аналогичной меры поддержки для домокомплектов на минеральной основе (из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей). Сейчас проводится опрос производителей, который продлится до 26 апреля.

Также среди инициатив ДОМ.РФ – создание общедоступного реестра профессиональных подрядчиков и системы его регулярной верификации. Этот процесс, в частности, возможно организовать на базе суперсервиса «строим.дом.рф».