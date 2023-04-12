Путин считает, что 100 безаварийных космических пусков говорят о развитии отрасли

Путин заявил об уверенном развитии космической отрасли Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Космическая отрасль России уверенно развивается, о чем свидетельствуют 100 безаварийных пусков подряд, считает президент РФ Владимир Путин.

«Впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – заявил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.

Вместе с тем российский лидер призвал покорять новые космические рубежи в целях укрепления технологического суверенитета. Как отметил президент, освоение космоса должно стать гораздо более значимым фактором национального развития в целом, а космическая отрасль «плотно интегрирована» в экономику России. По мнению Путина, РФ обладает собственными уникальными решениями для изучения космоса.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 12 апреля, президент встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Российский лидер отметил, что космическая отрасль чрезвычайно важна для народного хозяйства, а также укрепления и совершенствования системы обороноспособности России.