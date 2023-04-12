Стратегический запас нефти США сократился до минимума с ноября 1983 года Фото: REUTERS

Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов сократился до минимальных с 1983 года объемов.

Согласно обзору на сайте управления энергетической информации Министерства энергетики США, с 31 марта по 7 апреля объем стратегического запаса упали на 1,6 миллиона баррелей – до 369,6 миллиона. Аналогичный показатель был по состоянию на 11 ноября 1983.

Отмечается, что за неделю по 31 марта объем стратегического резерва нефти США впервые с января этого года изменился, сократившись на 0,4 миллиона баррелей.

Напомним, в октябре прошлого года глава Белого дома Джо Байден сообщал, что стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов опустошен почти наполовину. Тогда президент США поручил высвободить из него еще 15 миллионов баррелей для снижения стоимости бензина в стране.

Ранее в США предупредили о росте инфляции и цен на бензин в стране из-за решения членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года. Управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук подчеркнул, что хотя сокращение добычи составляет всего около 1% от суточного общемирового потребления, последствия данного решения могут значительно повлиять на рыночную стоимость нефти.