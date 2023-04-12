Политолог Косоруков: мизерные поставки Сербией оружия Киеву не повлияли бы на ситуацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потенциально мизерные поставки Сербией вооружения на Украину не оказали бы решающего влияния на сложившуюся ситуацию, рассказал политолог МГУ имени Ломоносова Артем Косоруков в разговоре с РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Сербии приняли решение отправить Украине оружие. В Белграде опровергли эту информацию. Политолог Косоруков считает, что слитые ранее данные не имеют ничего общего с реальностью. Он отметил, что необходимости в таких поставках нет — Евросоюз обеспечивает Киев.

— Какие-то потенциально мизерные поставки со стороны Сербии никакого решающего влияния на ситуацию не оказали бы, — заявил Косоруков.

Утечку фейковой информации политолог считает делом рук США, которые таким образом хотели повлиять на Россию и Сербию. Вашингтон давит на Белград, чтобы тот присоединился к Евросоюза, либо выбрал сторону РФ и стал изгоем.

Ранее ФАН писал, что в Сербии прогнозируют пик давления на Белград из-за отказа накладывать санкции на Россию. Однако решение там менять не собираются, так как присоединение к антироссийским ограничения противоречит интересам граждан страны.

А политолог Иван Мезюхо рассказал «360», что, вероятно, США угрожают Сербии цветными революциями из-за поддержки РФ.