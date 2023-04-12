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НовостиВ мире12 апреля 2023 17:12

Всемирный банк выдаст Украине грант в 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры

Финансирование может быть доведено до 300 миллионов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Всемирный банк выдаст Украине грант в 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры

Всемирный банк выдаст Украине грант в 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный банк (ВБ) заявил о выделении Украине гранта в размере 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщается на сайте ВБ, предполагается возможность дополнительного финансирования в 100 миллионов долларов, которое «планируется получить от партнеров в виде грантов и других вкладов по мере расширения масштабов проекта».

Напомним, ранее международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года. Решение было принято после достижения договоренности о направлении Украине 15,6 миллиарда долларов из средств Международного валютного фонда (МВФ), который впервые в своей истории выдал кредит государству, участвующему в вооруженном конфликте.

В МВФ заявили, что программа финансирования Украины призвана «поддержать экономическую и финансовую стабильность в условиях исключительно высокой неопределенности».