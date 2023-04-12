Работавший с Гагариным Китаев-Смык: в некоторых областях работы в космосе женщины будут предпочтительнее Фото: ЦПК

Российский психолог физиолог Леонид Китаев-Смык, работавший над программой подготовки первого отряда космонавтов вместе с Юрием Гагариным, рассказал, что предрассудки о непригодности женщин к работе в космосе возникли из-за того, что космонавтов раньше подбирали без учета особенностей длительного нахождения в полете. Сейчас же все нюансы знают, и в будущем представительницы слабого пола могут быть даже предпочтительнее мужчин, заявил он в разговоре с «Ридусом».

По мнению Китаева-Смыка, технический прогресс обеспечил оба пола в космосе одинаковыми удобствами с точки зрения физиологии и гигиены.

— Женщины и мужчины в условиях, которые обеспечивает нынешняя космонавтика, могут летать почти в равной мере. В будущем условия для жизнедеятельности женщин в космосе и вовсе станут необычайными. Можно предположить, что в некоторых областях работы в космосе женщина будет даже предпочтительнее мужчины, — спрогнозировал эксперт.

Леонид Китаев-Смык добавил, что проблемы, возникшие в полете у Валентины Терешковой были вызваны общими ошибками при подборе в отряд космонавтов тех лет. И именно из-за этого затем сложилось предвзятое отношение к женщинам в космосе.

Дело в том, что космонавтов отбирали авиационные медики по критериям, подходящим к летчикам, полет которых составляет порядка 40 минут. А космические корабли могут находиться вне планеты Земля по несколько месяцев.

К тому же, ходили слухи, что Терешкову к полету готовили условно, не прилагая должных усилий.