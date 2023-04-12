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НовостиЗвезды12 апреля 2023 17:36

Ахеджакова отказалась комментировать обвинения в спонсировании ВСУ до суда

По словам актрисы, адвокат запретил ей что-либо говорить по этому поводу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ахеджакова отказалась комментировать заявления в спонсировании ВСУ до суда

Ахеджакова отказалась комментировать заявления в спонсировании ВСУ до суда

Фото: Мила СТРИЖ

Народная артистка России Лия Ахеджакова не стала комментировать обвинения в спонсировании Вооруженных сил Украины до суда.

«Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной все хорошо», – сказала она в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, Лие Ахеджаковой может грозить уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал ее предательницей России и заверил, что в ближайшее время обратится к генеральному прокурору России с просьбой возбудить уголовное дело в ее отношении.

Общественный деятель написал заявление, в котором требует проверить звезду советского кино. Ее могут обвинить в госизмене и признать иноагентом. Помимо этого, Бородин требует лишить артистку званий и наград.

Ранее стало известно, что Ахеджакова все-таки уволилась из театра «Современник» по собственному желанию.

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