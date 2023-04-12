Путин присвоил космонавту Петру Дуброву звание Героя России Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Петру Дуброву звания Героя России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные за осуществление длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу», – сказано в указе.

Кроме того, глава государства присвоил ему почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Как писал сайт KP.RU, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай установили рекорд по длительности одного полета в рамках программы Международной космической станции, отработав на МКС 355 дней.

Между тем в Хабаровске фасад одного из домов был украшен масштабным граффити в честь годовщины первого полета человека в космос. Героем изображения площадью почти 60 квадратных метров стал Петр Дубров.