Экс-разведчик США Риттер заявил об опасности Зеленского для всего мира Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями несет угрозу для всего мира, считает бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Как заявил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, планы украинского лидера по захвату Крыма в целях «установления порядка в международных отношениях» свидетельствует о том, что он «выжил из ума». По мнению Риттера, «Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных».

Бывший офицер американской разведки призвал Вашингтон прекратить поддерживать президента Украины, поскольку «способствует уничтожению» своей страны и «делает все возможное, чтобы приблизить конец света». Кроме того, Риттер предупредил, что запасов Вооруженных сил Украины едва ли хватит, чтобы продержаться против российских войск до конца этого лета.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил, что контроль Киева над Крымом является якобы безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. По его словам, возвращение полуоострова в состав Украины необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».