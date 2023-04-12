Польша планирует разместить у себя производство снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Польша планирует поризводить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams Фото: REUTERS

Польша планирует разместить у себя производство боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams, заявил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.

«Мы постараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams – боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов», – сказал польский премьер-министр во время посещения завода по производству танков Abrams в американском Аннистоне.

Как писал сайт KP.RU, 21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном. По ее словам, Украина получит их вместе с танками Challenger 2.

Позже президент России Владимир Путин, комментируя заявление замминистра обороны Соединенного Королевства, предупредил, что РФ есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. Как отметил глава государства, боеприпасы с обедненным ураном хоть и не относятся к оружию массового поражения, но при использовании порождают радиационную пыль. В этом отношении такие снаряды можно назвать оружием наиболее опасного характера, заявил он.