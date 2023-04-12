Путин одобрил создание российской орбитальной станции Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение Роскосмоса о создании российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Он одобрил все наши предложения по созданию российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников», – сказал глава Роскосмоса журналистам.

Кроме того, по словам Борисова, глава государства поддержал предложение госкорпорации по учреждению ордена имени Юрия Гагарина.

Напомним, идея о создании российской орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. Сейчас идет ее эскизное проектирование. Запуск первого, научно-энергетического, модуля новой станции запланирован на конец 2027 года. Узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули планируется запустить в период 2028-2030 годов.

Сайт KP.RU рассказывал о деталях создания российской орбитальной станции.