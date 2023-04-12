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НовостиПолитика12 апреля 2023 20:21

Дональд Трамп требует взыскать со своего экс-адвоката Коэна 500 млн долларов

Экс-президент обвиняет своего бывшего юриста в том, что тот нарушил контрактные обязательства
Сергей ГАПЧУК
Дональд Трамп требует взыскать со своего экс-адвоката Коэна 500 млн долларов

Дональд Трамп требует взыскать со своего экс-адвоката Коэна 500 млн долларов

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна 500 миллионов долларов за нарушение обязательств доверенного лица и незаконное обогащение. Документ был размещен в электронной базе суда.

«Истец требует от суда возместить ...издержки, размер которых будет установлен в ходе судебного процесса, однако, как ожидается, будут значительно превосходить сумму в 500 миллионов долларов», - говорится в документе.

В заявлении Трамп обвинил Коэна в нарушении контрактных обязательств, раскрытии конфиденциальной информации о своем клиенте, а также в распространении порочащей экс-президента информации в личных целях.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп в суде не признал свою вину. Это означает, что бывший глава Белого дома не пошел на сделку со следствием.

Обвинение Трампу предъявили по 34 пунктам, среди которых дача взятки порно-актрисе Сторми Дэниэлс за молчание перед выборами об их связи в 2006 году.

Таким образом Трамп стал первым экс-лидером США, которому предъявили уголовные обвинения.