Константин Эрнст заявил о готовности снять продолжение «Вызова» на Луне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин Эрнст перед премьерой фильма «Вызов» сообщил о готовности снять его продолжение.

«Готовы снять продолжение «Вызова» - теперь уже на Луне», - заявил Эрнст. Он отметил, что главную роль в фильме вновь может сыграть Пересильд.

В ответ актриса заявила, что это надо обсудить.

Как писал сайт KP.RU, 12 апреля состоялась премьера фильма Первого канала, частично снятого на настоящем космическом корабле, - «Вызов».

Исполнительница главной роли Юлия Пересильд рассказала, что ей было страшно лететь в космос.

«Мой самый главный страх - не так страшно сидеть в ракете, как писать прощальные письма детям и подписывать завещание у нотариуса собственной рукой. В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор», - заявила актриса.

Кроме того, на премьере фильма Иван Ургант выступил с громким заявлением. Как отмечалось, в присутствии знаменитостей, в числе которых были Юлия Пересильд, Константин Эрнст и многие другие он рассказал о своих планах вернуться на Первый канал.