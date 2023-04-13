Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на борту МКС
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Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на борту МКС.
Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле перед премьерой фильма «Вызов».
«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми», - сказал российский лидер.
Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этой картины.
Также президент пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.
Как писал сайт KP.RU, 12 апреля состоялся премьерный показ фильма «Вызов», который частично был снят на МКС.
Константин Эрнст перед премьерой фильма «Вызов» сообщил о готовности снять его продолжение.
«Готовы снять продолжение «Вызова» - теперь уже на Луне», - заявил Эрнст. Он отметил, что главную роль в фильме вновь может сыграть Пересильд.
После показа Эрнст поблагодарил за помощь в создании кинокартины Дмитрия Рогозина.
«Без него ничего бы не получилось», - отметил Эрнст.
Напомним, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд рассказала, что ей было страшно лететь в космос.
Она перед полетом написала прощальные письма своим дочерям и составила у нотариуса собственноручное завещание. «В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор», - заявила актриса.
Кроме того, Иван Ургант на премьере фильма заявил о своих планах вернуться на Первый канал.