Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на борту МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на борту МКС.

Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле перед премьерой фильма «Вызов».

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми», - сказал российский лидер.

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этой картины.

Также президент пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.

Как писал сайт KP.RU, 12 апреля состоялся премьерный показ фильма «Вызов», который частично был снят на МКС.

Константин Эрнст перед премьерой фильма «Вызов» сообщил о готовности снять его продолжение.

«Готовы снять продолжение «Вызова» - теперь уже на Луне», - заявил Эрнст. Он отметил, что главную роль в фильме вновь может сыграть Пересильд.

После показа Эрнст поблагодарил за помощь в создании кинокартины Дмитрия Рогозина.

«Без него ничего бы не получилось», - отметил Эрнст.

Напомним, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд рассказала, что ей было страшно лететь в космос.

Она перед полетом написала прощальные письма своим дочерям и составила у нотариуса собственноручное завещание. «В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор», - заявила актриса.

Кроме того, Иван Ургант на премьере фильма заявил о своих планах вернуться на Первый канал.