Песков: Бизнесмены из недружественных стран проявили интерес к ПМЭФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят», - сообщил Песков.

Он подчеркнул, что тем не менее многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес.

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2022 года правительство России утвердило перечень недружественных стран и территорий.

На сайте сообщалось, что «правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано».

В список вошли Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены ЕС, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, Украина, Черногория, Австралия, Албания, Андорра, Сан-Марино, Тайвань, Северная Македония, Сингапур, США, Республика Корея, Швейцария и Япония.

Согласно документу, российские граждане и компании, а также само государство, его регионы и муниципалитеты, которые имеют валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.