Delfi: Латвийские военные выполняют на Украине «вспомогательные функции» Фото: REUTERS

Латвия направила своих военнослужащих на территорию Украины для выполнения «вспомогательных функций», об этом сообщил новостной портал Delfi со ссылкой на Минобороны страны.

Портал отметил, что латвийские военные были отправлены на Украину «для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии и охрану грузов».

При этом утверждается, что «в боевых действиях они не участвуют».

Как писал сайт KP.RU, 8 апреля в Интернете появилась вторая по счету партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно».

Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом. Также опубликованы детальные отчеты о помощи США и НАТО Украине.

12 апреля Дмитрий Песков заявил, что Москва и без утечек документов Пентагона знала о вовлеченности стран - членов Североатлантического альянса в происходящее в боевые действия на Украине.

Он отметил, что достоверность попавших в Сеть документов не известна, но «даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях».