Власти Японии объявили об эвакуации на острове Хоккайдо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Срочная эвакуация... Срочно эвакуируйтесь внутрь помещения или в подвальные помещения. Ракета в 8.00 (2.00 мск) упадет в море в районе острова Хоккайдо», - говорилось в оповещении.

Позже поступило уточнение, что это касается только Хоккайдо.

NHK со ссылкой на правительство передавало, служба безопасности на море заявила, что ракета уже упала, но не на Хоккайдо.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября 2022 года Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, скорость которой достигла 22 Маха , то есть превышала скорость звука в 22 раза. По расчетам, она имела дальность достаточную для того, чтобы достичь материковой части США.

В 2023 году неоднократно сообщалось о запусках различных видов баллистических ракет в направлении Японского моря.

При этом в феврале текущего года сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты никогда не будут нацелены на территорию Южной Кореи.