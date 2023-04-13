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НовостиПолитика13 апреля 2023 1:06

Зеленский заявил, что якобы США известно об использовании Украиной «каждого цента»

Ранее сообщалось о присвоении Зеленским 400 млн долларов из переданных Украине средств
Сергей ГАПЧУК
Зеленский заявил, что якобы США известно об использовании Украиной «каждого цента»

Зеленский заявил, что якобы США известно об использовании Украиной «каждого цента»

Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что якобы у Киева и Вашингтона прозрачные отношения в части предоставления оружия и финансовой поддержки.

«...Наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны», - заявил Зеленский.

Он пояснил, что в отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнеры имеют полное видение.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и люди из его окружения присвоили себе сотни миллионов долларов, которые были направлены США на закупку дизельного топлива.

Херш отмечал, что украинский лидер и многие из его окружения снимали «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива». По его словам со ссылкой на оценки ЦРУ, только в 2022 году ими было присвоено минимум 400 миллионов долларов.

Кроме того, в январе этого года директор ЦРУ Бернс передавал Зеленскому список из 35 чиновников и генералов. Журналист подчеркнул, что Зеленский вскоре уволил десять человек, которые хвастались новыми «Мерседесами».