Зеленский заявил, что якобы США известно об использовании Украиной «каждого цента» Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что якобы у Киева и Вашингтона прозрачные отношения в части предоставления оружия и финансовой поддержки.

«...Наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны», - заявил Зеленский.

Он пояснил, что в отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнеры имеют полное видение.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Зеленский и люди из его окружения присвоили себе сотни миллионов долларов, которые были направлены США на закупку дизельного топлива.

Херш отмечал, что украинский лидер и многие из его окружения снимали «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива». По его словам со ссылкой на оценки ЦРУ, только в 2022 году ими было присвоено минимум 400 миллионов долларов.

Кроме того, в январе этого года директор ЦРУ Бернс передавал Зеленскому список из 35 чиновников и генералов. Журналист подчеркнул, что Зеленский вскоре уволил десять человек, которые хвастались новыми «Мерседесами».