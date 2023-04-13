Politico: Из-за утечки документов правда об отношении США к Украине взбесила Киев Фото: REUTERS

Вскрывшаяся из-за утечки документов Пентагона правда об отношении США к Украине взбесила киевские власти, об этом написал обозреватель Politico Александр Уорд.

«Украинские чиновники все больше злятся из-за продолжающихся утечек информации об их операциях», - сообщил журналист.

Он отметил, что высокопоставленные украинские чиновники особенно возмущены «совершенно секретной» оценкой, согласно которой Украина «получит лишь скромные территориальные выгоды» от своей запланированной операции.

«Это также может предвещать снижение доверия между Вашингтоном и Киевом», - подытожил Уорд.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Издание подчеркнуло, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

10 апреля газета Financial Times сообщила, что обнаружить источник утечки секретных данных Пентагона может оказаться тяжело, поскольку данные документы распечатаны и сфотографированы.

Ранее глава минобороны Украины Резников заявлял, что ВСУ начнут контрнаступление в апреле-мае 2023 года и сразу по нескольким направлениям.