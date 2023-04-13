Times: В Пентагоне неизвестно, сколько еще информации будет опубликовано из-за утечки Фото: REUTERS

В Пентагоне неизвестно, какой объем информации еще может быть опубликован на основании секретных американских документов, которые «утекли» в сеть, об этом сообщила газета Times со ссылкой на источник в области безопасности.

«Пентагон сам не знает, что еще вылезет», - заявил источник.

При этом собеседник издания отметил, что это действительно вызывает беспокойство, и может произойти еще больше разоблачений, прежде чем им удастся закрыть это дело.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля стало известно, что минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

Издание Politico заявило, что вскрывшаяся из-за утечки документов Пентагона правда об отношении США к Украине взбесила киевские власти.