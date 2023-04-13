GT: Стремление США сохранить гегемонию обречены на провал Фото: REUTERS

Попытки США сохранить гегемонию обречены на провал, об этом написало издание Global Times.

«Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация», - говорится в статье.

Издание отметило, что значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается.

«Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим», - подчеркнули в публикации.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем выросла до 27,5%.

«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%», – сказал российский лидер на встрече с председателем КНР и президентом Монголии.