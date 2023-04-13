Что произошло в ночь на 13 апреля

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что растет риск вооруженного столкновения России и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск вооруженного столкновения России и НАТО возрастает, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«После того как в члены альянса были приняты страны Балтии, НАТО стала последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности», - отметил дипломат.

Попавшие в сети документы Пентагона и американских разведывательных служб содержат четыре варианта развития украинского конфликта при непредвиденных обстоятельствах, среди которых «удар» Киева по Кремлю.

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН.

Экс-советник Трампа Джон Болтон считает, что НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех стран.

Политик отметил, что Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с неуважительным отношением со стороны Байдена, которого он встречал на военном аэродроме рядом с Белфастом. Многие усмотрели в поведении Байдена дипломатическое оскорбление.