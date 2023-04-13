Названы общие потери Украины на основе «утечки» из Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В боевых действиях Украина потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на появившиеся недавно в сети документы Пентагона и американских разведывательных служб.

«Украина понесла общие потери в 124 500 - 131 000 человек, в том числе 15 500 - 17 500 убитыми в бою и 109 000 - 113 500 ранеными в бою», - сказано в публикации агентства.

Кроме того, как сообщается, в документах говорится о том, что украинский конфликт грозит стать затяжным. Пентагон полагает, что противостояние продолжится и после 2023 года.

Напомним, ранее газета New York Times написала, что попавшие в Сеть документы американских разведывательных служб содержат также четыре варианта развития украинского конфликта при непредвиденных обстоятельствах, среди которых есть «удар» Киева по Кремлю. Издание называет подобные прогнозы «довольно типичным продуктом» разведслужб.