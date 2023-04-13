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НовостиПолитика13 апреля 2023 5:11

В Донецке сообщили о готовности украинских пленных рассказать о своих преступлениях

РИА Новости: около 80% украинских военнопленных в Донецке готовы рассказать о своих преступлениях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Донецке сообщили о готовности украинских пленных рассказать о своих преступлениях

В Донецке сообщили о готовности украинских пленных рассказать о своих преступлениях

Фото: REUTERS

Сотрудник российских силовых структур в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил, что большинство украинских военнопленных заявили о готовности сознаться в совершенных преступлениях в надежде, что им смягчать наказания.

«Основная масса - это 80% примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных», - приводит РИА Новости заявление сотрудника российских силовых структур.

По его словам, украинские военнопленные готовы свою вину из-за большого количества улик, которые приводят против них, надеясь, что признательные показания смогут им помочь добиться смягчения наказания. Уточняется, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто совершают преступления прилюдно, в связи с сем доказать их вину не составляет труда.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинские военные заставляли военнопленных подписывать пустые листы бумаги и ложные показания.