В Донецке сообщили о готовности украинских пленных рассказать о своих преступлениях Фото: REUTERS

Сотрудник российских силовых структур в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил, что большинство украинских военнопленных заявили о готовности сознаться в совершенных преступлениях в надежде, что им смягчать наказания.

«Основная масса - это 80% примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных», - приводит РИА Новости заявление сотрудника российских силовых структур.

По его словам, украинские военнопленные готовы свою вину из-за большого количества улик, которые приводят против них, надеясь, что признательные показания смогут им помочь добиться смягчения наказания. Уточняется, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто совершают преступления прилюдно, в связи с сем доказать их вину не составляет труда.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинские военные заставляли военнопленных подписывать пустые листы бумаги и ложные показания.