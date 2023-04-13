Washington Post: в сливе секретных документов Пентагона подозревается сотрудник военной базы

Газета Washington Post сообщила, что утечку документов с грифом «секретно» мог организовать молодой человек, который работал на военной базе в США.

По данным издания, секретные данные некоторое время публиковались на платформе Discord, которая пользуется популярностью среди геймеров. Газета связалась с одним из ее участников, который рассказал, что материалы с грифом «секретно» распространял пользователь по имени OG. Молодому человеку, по данным издания, не более 20 лет. Он заявлял, что нашел документы на работе – на военной базе.

Участники Discord заявили газете, что молодой человек осознавал, что он делает, когда выкладывал секретные документы. По данным издания, некоторые члены группы также заявили, что знают, как по-настоящему зовут OG и где он живет.

Напомним, 7 апреля Минобороны США приступило к расследованию из-за слитых в сеть документов с грифом «секретно», в которых говорилось о наращивании сил ВСУ в преддверии запланированного наступления. Сообщалось, что в материалах с грифом «секретно» есть информация об украинских воинских частях, оборудовании и обучении солдат.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 апреля издание Financial Times заявило, что обнаружить источник утечки секретных документов может быть непросто, так как материалы распечатаны и сфотографированы.