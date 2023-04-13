Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 апреля 2023 5:35

Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса в Арктической зоне

Дипломат заявил, что такие действия подрывают возможность для международного сотрудничества
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса в Арктической зоне

Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса в Арктической зоне

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями» заявил, что прием Финляндии в Североатлантический альянс станет «подпитывать милитаристские амбиции» НАТО на Севере, а также в Арктической зоне.

Дипломат заявил, что такие действия подрывают возможность для международного сотрудничества на конструктивной основе в данных регионах, отметив, что Москва намерена внимательно следить за изменением конфигурации сил на финской территории.

«Прием Финляндии в Альянс будет «подпитывать милитаристские амбиции НАТО на Севере и в Арктической зоне, подрывая саму основу для международного сотрудничества на конструктивной основе в этих регионах», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства, назвав прием Финляндии в НАТО «серьезным ухудшением региональной и общеевропейской безопасности».

Грушко также сообщил, что Россия теперь должна укрепить свою оборонительную инфраструктуру на границе с Финляндией, уточнив, что речь в данном случае идет не одномоментном процессе.

Напомним, 4 апреля этого года премьер Польши заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО.