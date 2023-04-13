Датский препарат от диабета «Ребелсас» перестанут поставлять в Россию с 2024 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один датский препарат от сахарного диабета перестанут поставлять в Россию со следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, отметив, что на фармацевтическом рынке есть аналоги.

«В ноябре 2022 года ООО "Ново Нордиск" официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата "Ребелсас" (МНН Семаглутид) с 2024 года», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что за три месяца этого года в гражданский оборот выпустили 9 240 упаковок данного препарата, а его поставки будут продолжены до конца этого года. В ведомстве также подчеркнули, что на фармацевтическом рынке России есть аналоги этого лекарства, напомнив также, что препараты для лечения сахарного диабета нужно принимать только по назначению врача.

Препарат «Ребелсас» с действующим веществом семаглутид зарегистрирован в России в 2021 году и показан для применения у взрослых пациентов с диабетом второго типа.

Напомним, ранее Росздравнадзор сообщил, что препарат для диабетиков «Оземпик» продолжат поставлять в Россию до декабря этого года.