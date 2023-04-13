Российские войска поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

Российские военнослужащие нанесли поражение огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, использовав термитные снаряды. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Уточняется, что термитные снаряды считаются наиболее распространенным видом зажигательного оружия. Оно позволяет наносить удары по противнику, силы которого находятся как на открытой местности, так и в укрытии. Боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и горит при температуре до 2,3-2,7 тысячи градусов. Отмечается, что взрывы термитных снарядов приводят к пожару, который нельзя потушить.

Как писал сайт KP.RU, российские летчики Су-25 уничтожили штурмовые группы украинских военных в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны России проинформировало, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили на Донецком направлении более 245 украинских военнослужащих. Кроме того, российские бойцы заняли три квартала в городе Артемовске.

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