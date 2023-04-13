Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в четверг, 13 апреля, сообщил об обстреле украинскими войсками из HIMARS медучреждения в городе Сватово в Луганской народной республике.

По данным центра, обстрел города со стороны вооруженных формирований Украины начался в 06:30. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS.

Повреждения получила Сватовская центральная районная многопрофильная больница. Какие именно, пока уточняется. Также пока нет данных о пострадавших.

Напомним, в конце марта 2023 года командование Вооруженных сил Украины планировало взять город Сватово. Однако, по словам военного эксперта Виталия Киселева, план Киева сорвался.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские войска сорвали четыре попытки украинских военных провести ротацию своих подразделений на позициях в районе трех населенных пунктов на Купянском направлении, уничтожив диверсионно-разведывательную группу украинских войск.

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