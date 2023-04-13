В России разработана первая отечественная базовая станция 5G Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Институт «Сколтех» совместно с Фондом НТИ создал первую российскую базовую станцию связи пятого поколения (5G), которая соответствует международным стандартам 3GPP, а также OpenRAN. Об этом заявили в пресс-службе фонда, где отметили, что несколько дружественных стран уже проявили свой интерес к этой разработке.

«Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G)», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках программы «Цифровая экономика», которое курировало Минцифры РФ, сформировали Лидирующий исследовательский центр, занимающийся созданием программно-аппаратного комплекса для 5G, а общий бюджет данной разработки оценивается в 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей получены в виде государственного гранта.

Уточняется, что данная разработка включает в себя программное обеспечение, а также образцы модулей, которые будут производиться в стране партнером проекта по заявкам операторов и других заказчиков.

Первая партия, которая будет предназначена для комплектации пилотной сети, уже изготовлена, а до конца этого года ее намерены выпустить 100 единиц базовых станций.

Напомним, ранее сообщили о планах оборудовать в 2023 году станции метро Москвы сетью 5G, уточнив, что на первом этапе новые технологии покроют сами перроны и павильоны на недавно созданных станциях.