«Ъ»: Apple официально отказалась от российских вольфрама, тантала и золота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые производители смартфонов продолжают определяться с использованием металлов из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как передает издания, компания Apple официально отказалась от использования золота, вольфрама и тантала из России, однако южнокорейская компания Samsung продолжает использовать российские металлы для производства смартфонах.

Источник издания, близкий к одному из заводов, заявляет, что Apple и Samsung не приобретают напрямую металлы, а главным официальным направлением экспорта стал Казахстан. Эксперты также заявляют, что реэкспорт проходит через Индию и Китай.

Согласно отчетности, Apple официально отказалась от российских металлов «по требованию правительства США». Однако, отмечается, что компания все еще получает вольфрам с завода «Молирен», который расположен в Московской области.

Компания Samsung, тем временем, продолжает получать тантал, вольфрам и золото от нескольких российских производителей, среди которых Соликамский магниевый завод, Новосибирский аффинажный завод, а также Московский завод по обработке спецсплавов.

Напомним, десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза включает более 200 наименований промышленных товаров, среди которых запрет на приобретение металла из России. Такой же запрет был введен в США.