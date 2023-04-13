ФСБ назвала пособника Дарьи Треповой в совершении теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что убийство военкора Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил украинский гражданин Юрий Денисов, который через сервис доставки и своего посредника передал ей взрывное устройство.

«Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения», - сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что украинский гражданин прибыл из Киева в феврале этого через территорию Латвии в Московскую область, где собирал данные о Татарском.

Уточняется, что после совершения теракта 3 апреля 2023 года Денисов вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. На данный момент была инициирована процедура объявления его в международный розыск.

Напомним, вечером 2 апреля 2023 года в питерском кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого умер Владлен Татарский, а также пострадали еще примерно 30 человек. На следующий день была задержана Дарья Трепова, которая позже была арестована на два месяца. Накануне стало известно, что защита обжаловала арест обвиняемой.