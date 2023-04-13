Эксперты ПОРА обсудили Арктику во внешней политике

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«Арктика в Концепции внешней политики России» - тема апрельского заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Президент России Владимир Путин 31 марта 2023 года подписал указ, в котором утвердил обновленную концепцию внешней политики России. В ней важное место занимает политика России в высоких широтах.

Арктика становится все более важной точкой приложения усилий, подчеркнул в своем выступлении в ходе дискуссии посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. «Роль арктического региона будет возрастать в международной повестке. Соответственно, это отразилось и в вопросе изменения места Арктики в региональном разделе концепции внешней политики», - отметил он.

«Большое значение для развития арктического региона приобретает сотрудничество с неарктическими государствами, занявшими конструктивную позицию по отношению к России. С другой стороны, общее осложнение международно-политической ситуации означает необходимость уделять больше внимания и усилий внутреннему социально-экономическому развитию региона», - заявила Ирина Стрельникова, доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

С ней согласен директор Центра исследований экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Никоноров. По его словам, интересы в Арктике есть не только у Китая и Индии, но и у других торговых партнёров России, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН и других экономических объединений. «Мы смотрим сейчас на Арктику как на источник углеводородов и минеральных ресурсов, не учитывая другие потенциалы - земельный, биологический, логистический... Надо более комплексно подходить к освоению территории и при этом учитывать природно-ресурсный потенциал более широко», - заключил Никоноров.

«Реализация современной внешней политики России возможна именно через повышение роли России в международном экономическом и экологическом сотрудничестве, и конкретно ее деятельности в Мировом океане – это транспортные, трубопроводные и ресурсодобывающие проекты и развитие шельфовой зоны», – уверен модератор мероприятия Александр Воротников.