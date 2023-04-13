ФСБ назвала организаторов убийства военкора Владлена Татарского

Центр общественных связей ФСБ России в четверг, 13 апреля, сообщил, что убийство военкора Владлена Татарского было организовано украинскими спецслужбами, а также их агентурой, среди которой были российские оппозиционеры, скрывающиеся за границей.

В сообщении ведомства говорится, что ФСБ в ходе совместной работы со следователями и полицией установлены организаторы теракта – спецслужбы Украины. К убийству военкора, по данным ФСБ, также причастны российские оппозиционеры, которые находятся за рубежом и являются агентурой украинских спецслужб.

О том, что взрыв в кафе Санкт-Петербурга планировали спецслужбы Украины ранее заявил Национальный антитеррористический комитет.

Напомним, Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга. В результате инцидента также пострадали несколько десятков человек. Следователи завели уголовное дело об убийстве, но позже переквалифицировали его в теракт. Обвиняемой по нему является Дарья Трепова, арестованная судом на два месяца. 12 апреля стало известно, что ее защита подала апелляцию на арест.