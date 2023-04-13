Глава Ленинградской области Александр Дрозденко высадил деревья у Саур-Могилы в ДНР

Александр Дрозденко высадил деревья, привезенные из Ленобласти в ДНР для акции «Сад памяти». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

На Донбассе будет расти ленинградский лес: 12 апреля у подножия Саур-могилы высадили «Сад Памяти» из саженцев, привезенных из 47-го региона России. В акции приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава ДНР Денис Пушилин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев.

Александр Дрозденко отметил, что посвящает высадку деревьев ленинградцам, защищающим ДНР. Из региона на Донбасс доставили 100 тысяч саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой. Губернатор пообещал, что такие поставки саженцев на новые территории станут регулярными.

В акции принял участие глава ДНР Денис Пушилин. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

«Высадку саженцев я посвятил ленинградским ребятам, защищающим Донбасс. Не только ленинградцы, вся страна здесь, но ленинградские ребята мне, конечно, ближе всех. Они добросовестно делают свою работу, понимают, за что сражаются. И, конечно, все мы мечтаем, чтобы наступила большая Победа», - рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что собирается обратиться в Рослесхоз с предложением выделять площадки для лесопосадок на новых территориях России.

«В Ленобласти недостаточно территорий для лесовосстановления. Бизнес, который по законодательству должен восстановить лес, пытается получить свои квоты в Сибири и на Урале. Направлю в Рослесхоз предложение, чтобы площадки для лесопосадок выделялись на новых российских территориях», - рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Ленинградская область восстанавливает один из разрушенных в боях микрорайонов Мариуполя. Александр Дрозденко сообщил, что регион полностью выполнил объем задач по реконструкции этой части города, который перед ним поставил Минстрой России. Микрорайон состоит из 77 зданий, после восстановления он будет носить имя «Ленинградский».

Александр Дрозденко также встретился с бойцами добровольческих дивизионов «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский», которые сражаются на Донбассе в составе 3-го армейского корпуса. Губернатор передал воинским частям в зоне спецоперации партию техники и специального снаряжения, собранную фондом «Ленинградский рубеж».