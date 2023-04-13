Россияне стали сокращать количество денежных средств на валютных счетах

Падение рубля связано с перетоком денег с валютных вкладов Фото: Shutterstock

В начале апреля 2023 года россияне стали больше сокращать оставшиеся средства на валютных счетах и депозитах. Деньги граждане переводят в рубли, общий объем конвертаций достигал $26,7 млн ежедневно, сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбера» Сергей Широков.

Как сообщил эксперт, объем конвертаций увеличился в два раза по сравнению с началом года. Он считает, что интерес к выходу из зарубежной валюты спровоцировало ослабление российского рубля.

«До этого гражданам было психологически тяжело выходить из валюты с убытком», - приводит слова Широкова РБК.

При этом, опрошенные РБК эксперты уверены в сохранении тренда на девалютизацию банковских активов в 2023 году. Стоит отметить, что на 1 января жители РФ хранили в валюте 55 млрд долларов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что падение рубля произошло по одной причине – из-за дисбаланса между экспортными доходами и расходами на импорт.