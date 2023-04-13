Мединский заявил о необходимости объяснить школьникам неизбежность начала спецоперации

Украина создает фэнтезийную историческую реальность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что тему проведения специальной военной операции нужно включить в школьные учебники для того, чтобы объяснять детям неизбежность ее начала.

Как заявил Мединский, будучи министром культуры, он предлагал ограничить учебник новейшей истории России 1999 годом и избранием Владимира Путина на пост президента, но тогда глава ведомства был не был поддержан научным сообществом. По его словам, все уже произошедшее стало частью исторического пространства.

«Пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и всё, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», заявил он в интервью РБК.

Мединский заявил, что на данный момент историю используют в политических целях, поскольку школьникам необходимо объяснять неизбежность проведения спецоперации. Как он считает, сейчас Украина создает фэнтезийную историческую реальность, которая не имеет отношения к науке.

«Сейчас речь не идет о фальсификации истории. Фальсификация истории - это пройденный этап в мировом гуманитарном процессе. Речь идет об историческом перепрограммировании, то есть факты не искажаются, а закладываются в голову новые», - заявил он.

Напомним, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории раскроет все причины начала спецоперации.