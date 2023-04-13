В Амурской области при поддержке «Газпрома» построят два спортивных комплекса и отремонтируют четыре стадиона

Соглашение о реализации проектов подписали губернатор Василий Орлов и руководитель Фонда социальных инициатив ПАО «Газпром» Владимир Приймак. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области при поддержке ПАО «Газпром» будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса и отремонтированы четыре стадиона. Соглашения о сотрудничестве, в рамках которого в регионе появятся новые спортивные объекты, подписали губернатор Приамурья Василий Орлов и руководитель Фонда социальных инициатив ПАО «Газпром» Владимир Приймак.

«Мы подписали соглашение о строительстве еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них будет построен в Екатеринославке, это будет спорткомплекс с универсальным игровым залом, - рассказал Василий Орлов. - Второй ФОК - с искусственным льдом - появится в Белогорске. Сейчас в Белогорске катков с искусственным льдом нет, поэтому, конечно, новый комплекс люди очень ждут. Оба ФОКа рассчитываем сдать в конце 2025 года».

Кроме того, компания «Газпром» поможет Приамурью отремонтировать четыре стадиона - в Поярково, Константиновке, Новобурейском и Тамбовке. По плану строительные работы должны завершиться до 2026 года.

Василий Орлов отметил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры Амурской области.

«Алексей Борисович всегда горячо поддерживает все наши инициативы. «Газпром» уже построил в регионе 34 объекта, и мы видим, что все они пользуются большой популярностью у жителей области. Поддержка, сотрудничество с «Газпромом» имеют для нас очень большое значение», - рассказал Василий Орлов.

В этом году при поддержке «Газпрома» завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Тынде. Новый ледовый дворец станет самым большим из всех, что уже есть в регионе. Строители планируют сдать ФОК к концу 2023 года. Также летом при поддержке «Газпрома» амурские строители планируют завершить капитальный ремонт стадиона «Факел» в Завитинске.