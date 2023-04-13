В России началось производство бронежилетов с надежной защитой от осколков и пуль

Ростех запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег». Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что начала производство штурмовых бронежилетов «Оберег» на своем заводе «Октава» в Туле. Снаряжение будет надежно защищать российских военнослужащих от осколочных снарядов и пуль.

В госкорпорации отметили, что разработка одного из основных элементов снаряжения военного велась в тесном взаимодействии с участниками специальной военной операции. Как следствие, бронежилет получился качественным и удобным, он будет надежно защищать от осколочных снарядов и пуль.

Элементы снаряжения делают из арамидной ткани, у всех секций есть противоосколочные и противорикошетные слои, которые поместили во влагозащитные чехлы. Кроме того, «Оберег» оснастили дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Весит бронежилет чуть более 9 килограмм, масса снаряжения распределена равномерно, поэтому нагрузка на позвоночник будет умеренной. Пластины расположены так, что не сковывают движения и защищают жизненно важные органы.

«Оберег» делают из нейлонового тканного материала, который имеет водоотталкивающую пропитку. Бронежилет и чехлы к нему представлены в трех вариантах – классическом, пиксельном и однотонном. «Оберег» также получил сертификаты соответствия ГОСТу по защитным свойствам и по пулестойкости.

В Ростехе отметили, что пробная партия «Оберегов» уже прошла испытания в зоне спецоперации. В настоящее время тульский завод госкорпорации готов изготавливать до 2 тысяч бронежилетов в квартал. В будущем поставки планируется увеличить до 7,5 тысяч штук в квартал.

Ранее стало известно, что Ростех увеличивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал». Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов пояснил, что сначала не требовалось такое количество «Кинжалов», но теперь нужно нарастить производство.