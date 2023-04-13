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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:52

ФНС представила список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Перечень состоит из 449 моделей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФНС представила список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

ФНС представила список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная налоговая служба (ФНС) представил список автомобилей, которые попадают под так называемый налог на роскошь, включив в него 449 моделей. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Среди представленных автомобилей 275 моделей стоят от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенные не более десяти лет назад, а цена 174 модели превышает 15 миллионов, их возраст не превышает двадцать лет.

В списке можно увидеть такие бренды, как Ferrari, Lamborghini, Porsche, Lexus, Aston Martin, Rolls-Royce, Genesis, Jaguar, BMW, Mercedes Benz, Audi, Aurus, Bentley, Jeep, Land Rover, Maserati, а также Cadillac и Bugatti.

Как отметили в ФНС, транспортный налог для данных автомобилей исчисляется с учетом повышающего коэффициента - в тройном размере. Осенью 2024 года владельцы таких машин получат соответствующие налоговые уведомления за текущий год.

Напомним, в конце 2023 года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022 год. В перечень роскошных авто прошлого года входили 345 моделей.