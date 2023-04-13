ФНС представила список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная налоговая служба (ФНС) представил список автомобилей, которые попадают под так называемый налог на роскошь, включив в него 449 моделей. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Среди представленных автомобилей 275 моделей стоят от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенные не более десяти лет назад, а цена 174 модели превышает 15 миллионов, их возраст не превышает двадцать лет.

В списке можно увидеть такие бренды, как Ferrari, Lamborghini, Porsche, Lexus, Aston Martin, Rolls-Royce, Genesis, Jaguar, BMW, Mercedes Benz, Audi, Aurus, Bentley, Jeep, Land Rover, Maserati, а также Cadillac и Bugatti.

Как отметили в ФНС, транспортный налог для данных автомобилей исчисляется с учетом повышающего коэффициента - в тройном размере. Осенью 2024 года владельцы таких машин получат соответствующие налоговые уведомления за текущий год.

Напомним, в конце 2023 года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022 год. В перечень роскошных авто прошлого года входили 345 моделей.