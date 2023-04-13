Американский антифашист стал солдатом в «Иностранном легионе Украины», чтобы шпионить в пользу России

По словам Джона, каждую минуту подвергал себя опасности, но при этом ни секунды не жалел о принятом решении Фото: Иван МАКЕЕВ

Джон Макинтайр, уроженец города Мобил штата Алабама принял решение завербоваться в «Украинский иностранный легион». Как рассказал американец в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда", сделал он это для того, чтобы иметь возможность оказать помощь российской стороне.

По словам Джона, каждую минуту подвергал себя опасности, но при этом ни секунды не жалел о принятом решении. За плечами американца был боевой опыт - он прошел контрактную армию США и два года служил в Форт-Блиссе, штат Техас, как минометчик.

"В 2022 году я хотел приехать и сражаться на стороне России, но подумал: «Чёрт, я ведь один. Могу просто взорваться и умереть", - рассказал Джон.

По его словам, американцу присоединиться к «Украинскому иностранному легиону» очень легко. В посольстве нужно было предоставить документы и сертификаты о прохождении армейской службы, при этом никакой проверки личности там не проводится.

"На удивление, украинцы лишь взглянули в паспорт — и готово. Мне оставалось только поставить подпись [на контракте]. Получается, абсолютно любой человек, даже бывший преступник, даже наркоман, даже состоящий на учёте в «дурке» может завербоваться в украинский легион. Я прибыл на Украину 17 марта 2022 года, как раз когда шел бой за Киев. И офицеры ВСУ сразу же всем сказали: «Вы хотите сейчас ехать в Киев? Вот вам пистолет, вот шлем, подпишите здесь, садитесь в машину». Но никто из моей группы не вызвался. Наши парни сказали: «Это просто самоубийство»", - рассказывает американец.

По его словам, с питанием на передовой было плохо. Как было плохо и с командованием, из-за чего из тысячи человек в "Украинском иностранном легионе" осталось около сотни - многие присоединились к другим формированиям или просто уехали домой.

"Были просто люди с промытыми мозгами, приехавшие сражаться за свободу и демократию; были "псы войны", были и искатели наживы, мошенники. Да, они приходят в «Украинский иностранный легион», им дают форму и оружие, они там сидят и разживаются деньгами, ведь довольствие капает. Затем они тратят деньги на бары, рестораны, проституток", - рассказал американец.

По словам Джона, в его планах оставаться в России до тех пор, пока власти не предоставят ему гражданство.

"Буду искать работу и ждать нашей американской революции. Как только она начнётся, я вернусь домой и помогу обучать повстанцев: как сражаться, как стрелять из миномётов", - резюмировал военный.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США заявили о невозможности переговоров России и Украины в 2023 году.