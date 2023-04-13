Американский солдат рассказал, кто сражается в «Иностранном легионе Украины»: Офицеры НАТО, члены разных банд, мафиози Фото: REUTERS

Молодой американец антифашистских Джон Макинтайр, который весной прошлого года завербовался в «Украинский иностранный легион» и попал на передовую, в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал, что в «Иностранном легионе Украины» сражаются офицеры НАТО, а также члены разных банд и мафиози

Американский солдат рассказал, что до атаки на Яворов в «Украинском иностранном легионе» было по меньшей мере тысяча человек. «Что касается именно американцев, я бы сказал, их было около сотни... Я ж не считал всех по головам», - отметил он.

По его словам, среди иностранцев были неонацисты. «Также были просто люди с промытыми мозгами, приехавшие сражаться за свободу и демократию; были "псы войны", были и искатели наживы, мошенники», - отметил солдат.

Макинтайр также рассказал о сражавшихся в легионе мошенниках, которые используют социальные сети для того, чтобы размещать посты наподобие: «Хэллоу, я сражаюсь за Украину, отправьте мне деньги».

«В нашей группе был один такой, с позывным Сэм Ковбой. Целыми днями лежал на своей лежанке, выходил через телефон, собирал донаты с доверчивых интернет-идиотов», - рассказал он.

Кроме того, он сообщил, что встречал ребят из Ирландской республиканской армии, международных банд, а также мафиозных структур.

Также рассказал про инструкторов НАТО, которые, по его словам, там для того, чтобы обучать украинцев «сложным технологиям, таким как танк M1 Abrams, ракетная система HIMARS и так дале».

«Иностранный легион был смешанным, из людей со всей Европы, Северной и Южной Америки … Было четыре языка: английский, испанский, французский. Носители славянских языков были сведены в одну группу, где обучение велось по-украински и по-русски», - рассказал американский солдат.

Как писал сайт KP.RU, Джон также заявил, что каждую минуту подвергал себя опасности, но при этом ни секунды не жалел о принятом решении