Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 13 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушную тревогу объявили в четверг, 13 апреля, на всей территории Украины. Это следует из данных на официальном ресурсе для оповещения населения Незалежной.

Сирены заработали в 11:28 по московскому времени. Сначала они зазвучали в Киеве, затем — в Полтавской, Черкасской областях и остальных регионах Украины. Кроме того, сигнал тревоги включили на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

До этого тревога на территории всей Украины звучала в ночь на 10 апреля. Несколькими днями ранее предупреждение объявляли для Черниговской и Сумской областей.

Напомним, российские ВС наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Это началось в ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту.

Ранее российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на Купянском направлении.