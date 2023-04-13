Американский солдат «Иностранного легиона Украины» Джон Макинтайр стал свидетелем того, как солдаты Вооруженных сил Украины казнили российских пленных. О военных преступлениях он рассказал в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда».

Макинтайр сообщил, что после боев под Харьковом, когда «Иностранный легион» фактически распался, он оказался в украинском националистическом батальоне «Карпатская Сечь». По его словам, в батальоне были трое солдат, которые летом прошлого года казнили нескольких российский военнопленных.

По словам американца, убийство русских солдат они сняли на видео, которое потом всем показывали. Сделали они это, потому что был убит родственник одного из солдат.

«Один из российских телеграм-каналов выложил фотографии — мол, еще один наемник денацифицирован. Тогда в ответ Назар и его друзья сделали видео и фото убитых российских военнопленных и сопроводили это гитлеровский салютом», - рассказал Макинтайр.

По его словам, во время службы в «Иностранном легионе» солдатам приказали надеть гражданскую одежду, когда они заходили в деревню Молодова, а многих военных перевозили на гражданских автомобилях.

Макинтайр также сообщил, что в его первый день на Украине солдат разместили в подвале школы, в которой были беженцы.

«ВСУшники думали: если русские выпустят ракеты и ударят по школе, где находятся граждане, то это убьет их и тогда Киев сможет сказать: «Эй, посмотрите, русские бомбили школу с беженцами». Умолчав, что в подвале находились мы, иностранные наемники», - объяснил американец.

Наемник признался, что в Восточной Украине никто не эвакуировал местных жителей, так как, по его словам, «западэнцы» не считают их украинцами.

«Националисты хотят изгнать русских, заменить их «настоящими украинцами» и искоренить русский язык, что, кстати, уже произошло», - заявил американец.

По его словам, в Харькове половина населения была проукраинская, а другая – была за русских.

«По глазам можно было понять, кто нас ненавидел, а кто был за Киев. Нам еще говорили: «не берите хлеб у бабушки, она может подложить яд, никому нельзя доверять». Так что Харьков был разделен пополам», - вспоминает Макинтайр.

Он добавил, что, когда он оказался в деревне Ставки рядом с Донецком, там уже все местные жители поддерживали Россию и никто не был рад приходу иностранных наемников.

Макинтайр завербовался в «Иностранный легион Украины» для того, чтобы у него была возможность помочь России.