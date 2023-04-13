Песков объяснил, почему Путин не ведет соцсети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не нуждается в ведении социальных сетей, поскольку в его слова и так все внимательно вслушиваются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram? — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента объяснял, что Путин не заводит соцсети, так как не собирается тратить время на ведение аккаунта. А доверить это кому-то другому он тоже не хочет, так как слова там будут уже не его, а это «нечестно и неправильно».

При этом все новости глава государства узнает из ежедневного дайджеста, который ему подготавливает администрация. Утаить какую-то информацию от него невозможно, заявил Песков.

Более того, ранее Владимир Путин признался, что у него нет смартфона.