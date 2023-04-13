Песков заявил, что увеличение вовлеченности НАТО в конфликт на Украине не повлияет на результат СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вовлеченность НАТО в конфликт на Украине увеличилась, но это не повлияет на положительный для России исход специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Все, чего добьется альянс — затягивание конфликта по времени.

— Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход, — почеркнул Песков.

За прошедшие полгода заметнее стали контуры глобальной войны, отметил представитель Кремля. Он добавил, что за последнее время «вскрылся гнойный нарыв геополитики». Идет тотальная информационная война, в рамках которой особенно важно кто занимается информационной политикой РФ.

— То, что сейчас происходит, для России носит экзистенциальный характер. Для нас это вопрос жизни и смерти. И у нас есть только один вариант — чтобы все пошло по-нашему. Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно, — заверил Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин назвал страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима: они поставляет оружие, которым убивают мирное население.