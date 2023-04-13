В Кремле сформулировали главную идею Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг, 13 апреля, назвал главную идею главы государства. Она заключается в том, чтобы сделать так, чтобы жителям страны было лучше.

Он напомнил о большом количестве поисков национальной идеи.

«Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю», - заявил официальный представитель Кремля во время общения с участниками «Мастерской новых медиа».

Песков уточнил, что имел ввиду в том числе социально-экономическое развитие России во всех направлениях. По его словам, речь также идет о повышении уровня жизни граждан РФ и выполнении государством социальных обязательств перед ними.

Путин ранее сообщил, что кабмин РФ значительно улучшил прогноз социально-экономического развития страны. Сделано это было на фоне позитивной статистики. Глава государства подчеркнул, что документ должен быть «максимально объективным», так как это важно для экономики РФ.