МИД Норвегии объявил о высылке 15 сотрудников посольства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Норвегии объявило 15 сотрудников российского посольства в Осло персонами нон-грата, и дипломаты должны покинуть страну в ближайшее время. Об этом сказано в заявлении норвежского внешнеполитического ведомства.

«Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии... Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию», - говорится в заявлении министерства.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила о намерении Осло поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой, а также желании, чтобы Россия сохранила дипмиссию в стране. По ее словам, решение о высылке 15 сотрудников российского посольства было принято с целью якобы сократить «нежелательную разведывательную деятельность».

В ведомстве также заявили, что не будет выдавать визы сотрудникам разведслужб России.

Напомним, в апреле прошлого года МИД Норвегии заявил о высылке трех российских дипломатов, назвав причиной «не совместимую с дипломатическим статусом деятельность».