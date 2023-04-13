Ле Пен заявила о риске третьей мировой войны при вступлении НАТО в конфликт на Украине

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что Украина не сможет победить Россию без участия НАТО. Если альянс поможет Киеву, то это, по ее мнению, будет означать развязывание третьей мировой войны.

В интервью испанской газете Pais политик заявила, что победа Киева будет говорить о вмешательстве в конфликт НАТО, потому что без «возможностей» альянса Украина не сможет победить.

«А это значит, что будет развязана третья мировая война», - рассуждает Ле Пен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине возросла, но это не отразится на положительном для России исходе спецоперации. По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, действия НАТО приводят к тому, что конфликт затягивается по времени, но сути происходящего это не меняет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ле Пен уже заявляла о том, что в мире начнется «столетняя война», если другие страны будут и дальше осуществлять поставки военной техники в Украину.